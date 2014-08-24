Обнародован список людей, которые находятся в плену на Донбассе

Центр освобождения пленных (ОО «Офицерский корпус») обнародовал список лиц, которые находятся в плену на Донбассе, по которым ведет работу по поиску и освобождению из плена на 22 августа.

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

Как отметили в «Офицерском корпусе», перечень публикуют по поручению Президента Украины.

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«Обращаемся ко всем гражданам Украины, государственным и общественным организациям, Министерству обороны Украины, МВД, СБУ, КМУ, ВРУ и международным организациям с просьбой о помощи в уточнении данных относительно тех людей, чьи имена уже есть в списке, и тех, кого в списке нет», - отметили в ОО «Офицерский корпус».

Сейчас в перечне 501 лицо.