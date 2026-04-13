14 апреля в Киеве заметно потеплеет

Во вторник, 14 апреля в Киеве потеплеет. Температура повысится на несколько градусов, по сравнению с понедельником. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью еще будет прохладно, на почве ожидаются заморозки, а вот днем воздух прогреется до +14°. Будет практически безоблачно, осадков не ожидается.
Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с, что немного нивелирует потепление. Атмосферное давление близко к норме, но начнет постепенно снижаться, 753-755 мм ртутного столба.
Погода 14 апреля
Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +17°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +15°.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +15°.
В Тернополе 14 апреля ночью -1°, днем +15°, переменная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +15°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +16°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +18°, переменная облачность.
В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью -1°, днем +16°.
В Виннице завтра будет -1°...+15°, переменная облачность.
В Житомире во вторник ночью -1°, днем +15°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+14°, переменная облачность.
В Черкассах завтра ночью -1°, днем +15°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +15°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +3°...+14°.
В Одессе 14 апреля -переменная облачность, температура ночью -1°, днем +15°.
В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +15°, переменная облачность.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -1°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, переменная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет+3°, а днем +12°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +12°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +15°, переменная облачность.
В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +3°...+14°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.