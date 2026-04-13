Трамп объявил о блокаде иранских портов вместе с другими странами, но желающих нет, - NYT

Лидеры других государств призвали к мирному урегулированию конфликта.

Заявление президента США Дональда Трампа о полной блокаде иранских портов стало очередным неожиданным поворотом в его попытках заставить Тегеран подчиниться и вновь открыть Ормузский пролив для международного судоходства. Уже с 13 апреля ВМС США собираются заблокировать доступ к иранским портам и перехватывать любые суда, которые платят Ирану за безопасный проход.

"Мы полагаем, что многие страны также помогут нам в этом", - говорил Трамп.

Как пишет The New York Times, несмотря на призыв Трампа, все еще ни одна страна не выразила желание присоединиться к этой инициативе. Многие страны воздержались от комментариев по поводу этой идеи.

Видео дня

Журналисты отметили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично заявил, что его страна не поддержит блокаду, а его австралийский коллега Энтони Альбанезе, что к его правительству не обращались с просьбой о помощи.

Более того, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о том, что предложенная Трампом блокада "не имеет смысла".

"С тех пор как началась эта война, ничего не имеет смысла. Это еще один эпизод в нисходящей спирали, в которую был втянут мир", - сказала она.

В издании добавили, что внезапное объявление Трампом о блокаде не улучшило и без того мрачные настроения. 13 апреля цены на нефть резко выросли, а акции упали, что свидетельствует о том, что инвесторы не ожидают, что блокада быстро устранит ущерб, нанесенный войной в регионе.

Кроме того, профессор международных отношений в университете TED в Анкаре Ахмет Касим Хан в разговоре с журналистами высказал мнение, что Трамп, вероятно, переоценивает эффективность экономического давления, которое окажет блокада на изменение позиции Ирана.

"Иран и так уже страдает, и он показал, что готов выдержать не один удар. Иранский режим не заботится о благосостоянии своих граждан, и в стране нет гражданского общества, которое могло бы выступить против режима перед лицом экономической катастрофы", - подчеркнул эксперт.

Также Хан обратил внимание на то, что Трамп уже не в первый раз говорит о том, что другие страны поддерживают его идеи, но не уточняет, о каких именно государствах идет речь.

"Эта привычка говорить, что люди поддерживают его, не называя их, снижает его авторитет, и это не идет на пользу международному авторитету США", - подчеркнул эксперт.

США вряд ли смогут полностью заблокировать Ормузский пролив

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США введут блокаду Ормузского пролива уже с 13 апреля. Позже Центральное командование США заявило, что американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для судов, следующих через пролив в неиранские порты и из них.

Cпециалисты по отслеживанию судов выразили сомнения в возможности обеспечения соблюдения блокады, указав на уловки, которые могут использовать суда, например, изменение своих идентификационных данных, чтобы избежать внимания. Компания Tanker Trackers писала, что ситуация осложнится, поскольку ряд связанных с Ираном танкеров совершают ложные заходы в порты Саудовской Аравии и Ирака с помощью подмены данных AIS.

