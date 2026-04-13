Аналитик оценил будущее Черноморского флота РФ после удара по фрегату 'Адмирал Макаров'

Переброска флота в Каспийское море фактически означает его вывод из зоны боевых действий, говорит эксперт.

После сообщений о поражении фрегата "Адмирал Макаров" западные аналитики начали обсуждать сценарий, при котором Россия может попытаться вывести часть кораблей Черноморского флота в Каспийское море. Однако такой вариант вызывает серьёзные сомнения, прежде всего из-за ограничений, связанных с географией и техническими параметрами самих кораблей.

Об этом пишет независимый военно-морской аналитик и эксперт по подводным лодкам, специализирующийся на OSINT, H I Sutton в публикации Naval News.

На фоне ударов по российским кораблям, включая фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", усилилось давление на возможности флота действовать в Чёрном море. Это и стало причиной появления предположений о поиске более безопасной акватории. В числе таких вариантов называют Каспийское море, утверждает автор.

Тем не менее переброска кораблей из Чёрного моря возможна только через внутренние водные пути России, включая речные и канальные системы. Эти маршруты имеют жёсткие ограничения по габаритам, из-за чего значительная часть боевых кораблей просто не сможет пройти этим путём. В первую очередь это касается крупных единиц, к которым относятся фрегаты, говорится в материале.

Даже если рассматривать те корабли, которые теоретически могут пройти по внутренним путям, сам процесс будет сложным и длительным. Он требует подготовки маршрута, времени и соответствующего обеспечения, при этом корабли на таких переходах остаются ограниченными в своих возможностях, считает эксперт.

Кроме того, переброска флота в Каспийское море фактически означает его вывод из зоны боевых действий. Эта акватория не связана с текущими операциями в Чёрном море, и размещение там кораблей не позволит им выполнять задачи, для которых они используются сейчас, сообщается в статье.

На фоне этого эксперт отмечает, что несмотря на обсуждение подобных сценариев, вариант с переброской Черноморского флота в Каспий остаётся крайне маловероятным. Ограничения маршрутов, технические параметры кораблей и потеря оперативного значения делают такой шаг скорее теоретическим, чем практическим.

Успехи Украины в Черном море

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что в ночь на 6 апреля в Новороссийске был поврежден российский фрегат "Адмирал Макаров". Операция реализована силами 1 ОЦ СБС, спланирована и координирована СБУ.

После этого капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко рассказал о последствиях этой атаки и предположил, сколько времени потребуется россиянам для устранения повреждений. По его словам, во время атаки была повреждена одна из четырех пусковых установок.

