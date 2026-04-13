Блокада Ормузского пролива: в Китае выступили с заявлением к мировому сообществу

Пекин подчеркнул, что путь к разрешению кризиса лежит через всеобъемлющее и долгосрочное прекращение огня.

Китай заявил, что блокада Ормузского пролива будет противоречить интересам международного сообщества, и призвал все стороны к спокойствию и сдержанности, сообщает Reuters.

Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И специальному посланнику президента ОАЭ в Китае Халдуну Халифи аль-Мубараку в Пекине в понедельник.

Ван сказал, что Китай понимает законные опасения арабских государств Персидского залива по поводу безопасности и что фундаментальным путем разрешения кризиса является всеобъемлющее и длительное прекращение огня, достигнутое политическими и дипломатическими средствами.

"Китай надеется, что соответствующие стороны будут соблюдать временные договоренности о прекращении огня, останутся приверженными урегулированию споров политическими и дипломатическими средствами и будут избегать возобновления боевых действий", – заявил представитель Министерства иностранных дел.

Он добавил, что Китай готов "сыграть позитивную и конструктивную роль" в разрешении кризиса, назвав переговоры, состоявшиеся в минувшие выходные в столице Пакистана, шагом в направлении, способствующем снижению напряженности.

Блокировка пролива: что известно

Как сообщал УНИАН, в США объявили о введении блокады всех морских судов, которые будут заходить в порты Ирана. Ограничительные меры введут 13 апреля в 10:00 по восточноамериканскому времени, то есть в 17:00 по киевскому времени.

В заявлении командования США содержится предупреждение, что блокада будет применяться к судам всех стран, заходящим в иранские порты и прибрежные районы или выходящим из них, включая все иранские порты в Аравийском и Оманском заливах.

В то же время силы CENTCOM обещают, что не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них.

