ЕС выдвинул Мадьяру 27 условий для размораживания 35 млрд евро субсидий для Венгрии, - FT

Одним из условий является разблокировка кредита Украине в 90 млрд евро.

Европейский Союз выдвинул 27 условий для будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в обмен на размораживание европейских субсидий для страны в размере 35 млрд евро. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По словам собеседников издания, одним из условий является разблокировка кредита Украине в 90 млрд евро и снятие вето на пакет санкций против России. Также ЕС требует от Венгрии проведения антикоррупционных проверок и отмену решений эпохи Виктора Орбана, признанных нарушающими правила ЕС, начиная от обращения с лицами, ищущими убежища, и заканчивая обеспечением академической свободы.

В издании добавили, что представители Еврокомиссии также ожидают скорейших переговоров с Мадьяром и его командой по урегулированию проблемы, возникшей из-за отказа Венгрии соблюдать решение Европейского суда, признавшего будапештское законодательство о предоставлении убежища нарушением правил ЕС. Из-за этого спора Будапешту приходится ежедневно выплачивать штраф в размере 1 млн евро, который в итоге достиг почти 900 млн евро.

"У нас много рычагов влияния. Давление оказывается на Мадьяра, и я думаю, он хочет добиться результатов как можно быстрее", - рассказал журналистам европейский чиновник.

В издании напомнили, что ранее Мадьяр объявил, что его первой зарубежной поездкой поездкой после вступления в должность премьера Венгрии станет визит в Варшаву и Вену, после чего он собирается отправиться в Брюссель.

Мадьяр не будет препятствовать получению Украиной кредита ЕС

Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не собирается препятствовать получению Украиной кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, который заблокировал его предшественник Виктор Орбан.

Мадьяр отметил, что это решение уже было принято в декабре. Он добавил, что Венгрия не будет участвовать в кредите, поскольку находится в "очень сложной финансовой ситуации".

