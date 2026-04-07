Этот рецепт пасхи был опубликован в кулинарной книге традиционных рецептов и стал легендарным.

Уже скоро в Украине наступит Пасха 2026, к которой миллионы людей будут печь праздничную выпечку. С появлением интернета найти вкусный рецепт пасхи стало несложно. Но в древние времена способ приготовления таких блюд передавался от матери к дочери. В свободном доступе рецептов было немного, особенно в период борьбы с религией в СССР.

В те времена огромным спросом пользовалась пасха Дарии Цвек, известной украинской писательницы и кухаря. Эту женщину называли "кулинарной волшебницей", ведь ее рецепты составлялись с соблюдением украинских народных традиций и всегда получались удачными. Предлагаем вам приготовить легендарную пасхальную выпечку, которая точно не подведет.

Пасха Дарии Цвек - рецепт, покоривший миллионы

Этот рецепт был опубликован в сборнике "К праздничному столу", который был кулинарной Библией для многих хозяек. Пасха в этой книге называется "дрожжевой бабкой с изюмом" и представлена в разделе первомайских блюд. В то время религия в СССР была под запретом, поэтому официально Пасху не праздновали. Но каждый украинец знал, что пасхальная бабка – это и есть та самая традиционная праздничная пасха.

По мнению многих хозяек, это действительно лучшая пасха, ведь она всегда получается удачной и воздушной. Готовить такую бабку можно как с белой глазурью на верхушке, так и в более традиционном виде с декорированной верхней частью.

Чтобы приготовить тесто, нужно подготовить следующие ингредиенты:

килограмм муки;

сто граммов прессованных дрожжей, то есть около тридцати граммов сухих;

стакан молока;

полстакана сливок;

восемь яичных желтков и два белка;

двести пятьдесят граммов маргарина;

триста граммов сахара;

сто граммов виноградного изюма;

щепотка винилина.

Помадку (глазурь) Дария Цвек предлагала приготовить из следующих продуктов:

один яичный белок;

сто граммов сахарной пудры;

несколько капель лимонного сока.

Готовые изделия в те времена посыпали маком, а сейчас преимущественно используют кондитерскую посыпку. Из указанного количества ингредиентов получится примерно 4 средних или 5 маленьких бабок.

Сначала из молока нужно отделить половину стакана, в которой растворить дрожжи, а также по ложке муки и сахара. Остальную часть жидкости доводим до кипения и вливаем треть муки, растирая массу до исчезновения комочков. Желтки взбейте с сахаром и щепоткой ванилина до пышной белой смеси.

Смешайте дрожжевую закваску, молочно-мучную массу, взбитые желтки, теплые сливки и оставшуюся муку. Замесите руками гладкое однородное тесто. Во время вымешивания добавьте растопленный маргарин и промытый изюм. Продолжайте перемешивать смесь. Готовое тесто оставьте на 1-2 часа в теплом месте, чтобы хорошо поднялось.

Цилиндры для выпечки смажьте маслом. Тесто перемесите руками, выложите в формы на две трети высоты и снова оставьте подниматься. Когда масса вырастет, смажьте верхушки белками. Нежная пасха от Дарии Цвек выпекается 30-40 минут при 180°. Если изделия начали подгорать сверху, накройте их фольгой.

Для помадки растолките пудру с белком с помощью венчика, пока не получится пышная однородная масса. Добавьте немного лимонного сока и смажьте глазурью готовые охлажденные пасхи.

Вас также могут заинтересовать новости: