Уже скоро в Украине наступит Пасха 2026, к которой миллионы людей будут печь праздничную выпечку. С появлением интернета найти вкусный рецепт пасхи стало несложно. Но в древние времена способ приготовления таких блюд передавался от матери к дочери. В свободном доступе рецептов было немного, особенно в период борьбы с религией в СССР.
В те времена огромным спросом пользовалась пасха Дарии Цвек, известной украинской писательницы и кухаря. Эту женщину называли "кулинарной волшебницей", ведь ее рецепты составлялись с соблюдением украинских народных традиций и всегда получались удачными. Предлагаем вам приготовить легендарную пасхальную выпечку, которая точно не подведет.
Пасха Дарии Цвек - рецепт, покоривший миллионы
Этот рецепт был опубликован в сборнике "К праздничному столу", который был кулинарной Библией для многих хозяек. Пасха в этой книге называется "дрожжевой бабкой с изюмом" и представлена в разделе первомайских блюд. В то время религия в СССР была под запретом, поэтому официально Пасху не праздновали. Но каждый украинец знал, что пасхальная бабка – это и есть та самая традиционная праздничная пасха.
По мнению многих хозяек, это действительно лучшая пасха, ведь она всегда получается удачной и воздушной. Готовить такую бабку можно как с белой глазурью на верхушке, так и в более традиционном виде с декорированной верхней частью.
Чтобы приготовить тесто, нужно подготовить следующие ингредиенты:
- килограмм муки;
- сто граммов прессованных дрожжей, то есть около тридцати граммов сухих;
- стакан молока;
- полстакана сливок;
- восемь яичных желтков и два белка;
- двести пятьдесят граммов маргарина;
- триста граммов сахара;
- сто граммов виноградного изюма;
- щепотка винилина.
Помадку (глазурь) Дария Цвек предлагала приготовить из следующих продуктов:
- один яичный белок;
- сто граммов сахарной пудры;
- несколько капель лимонного сока.
Готовые изделия в те времена посыпали маком, а сейчас преимущественно используют кондитерскую посыпку. Из указанного количества ингредиентов получится примерно 4 средних или 5 маленьких бабок.
Сначала из молока нужно отделить половину стакана, в которой растворить дрожжи, а также по ложке муки и сахара. Остальную часть жидкости доводим до кипения и вливаем треть муки, растирая массу до исчезновения комочков. Желтки взбейте с сахаром и щепоткой ванилина до пышной белой смеси.
Смешайте дрожжевую закваску, молочно-мучную массу, взбитые желтки, теплые сливки и оставшуюся муку. Замесите руками гладкое однородное тесто. Во время вымешивания добавьте растопленный маргарин и промытый изюм. Продолжайте перемешивать смесь. Готовое тесто оставьте на 1-2 часа в теплом месте, чтобы хорошо поднялось.
Цилиндры для выпечки смажьте маслом. Тесто перемесите руками, выложите в формы на две трети высоты и снова оставьте подниматься. Когда масса вырастет, смажьте верхушки белками. Нежная пасха от Дарии Цвек выпекается 30-40 минут при 180°. Если изделия начали подгорать сверху, накройте их фольгой.
Для помадки растолките пудру с белком с помощью венчика, пока не получится пышная однородная масса. Добавьте немного лимонного сока и смажьте глазурью готовые охлажденные пасхи.