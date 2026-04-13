Психологический тест расскажет, можно ли вас назвать бескорыстным человеком.

Не все люди достаточно хорошо себя понимают, чтобы сделать описание личности. Для лучшего осознания собственных эмоций можно пройти психологический тест. Это уникальный способ самоанализа, который делает выводы о человеке на основе выбора им изображения.

В данном тесте исследуется такая черта характера, как эгоизм. В разумных рамках это качество даже полезно, ведь помогает нам отстоять свои границы. Но некоторые эгоисты переходят рамки морали, цинично используя близких ради своей выгоды. Тест личности укажет, насколько вам присуща такая особенность.

Тест на эгоизм в картинках

На изображении показано пять различных деревьев, которые отличаются размером и формой кроны. Среди этих рисунков выберите один, что показался вам наиболее соответствующим вашей личности. Можно мысленно представить собственный сад и подумать, какое из растений могло бы в нем расти.

Не пытайтесь слишком долго думать над ответом - позвольте своей интуиции сделать выбор. Обычно первый вариант, что пришел на ум, и является наиболее искренним.

Дерево №1

Вы эгоист, но в здоровом смысле - заботитесь о себе и хотите для себя лучшего будущего. Вы стараетесь защитить свои интересы так, чтобы не нарушить при этом чужие. При этом обладаете самокритикой, признавая собственные недостатки и работая над их исправлением.

Дерево №2

Тест на эгоизм указывает на ваш замкнутый и интровертный характер. Из-за этого близкие могут посчитать вас эгоистом, ведь просто не знают что у вас на уме. На самом деле вы способны на бескорыстную заботу о родных, но только если чувствуете взаимность.

Дерево №3

Такой выбор указывает на терпеливость и ответственность. Вы очень взвешенно подходите к принятию важных решений, принимая во внимание интересы родных. Вы лишены эгоизма, но не всегда прислушиваетесь к чужому мнению из-за общего недоверия к людям.

Дерево №4

Данный выбор характеризует доброго и заботливого человека, готового отдать последнее дорогим людям. Вам даже не хватает немного здравого эгоизма. Вы имеете развитый эмоциональный интеллект. Также обладаете жизненной мудростью, благодаря которой даете мудрые советы близким.

Дерево №5

Вы бы могли легко пройти тест на эгоиста, поскольку имеете склонность к нарциссизму. Это может проявляться в неумении признавать собственные ошибки и постоянной потребности в восхищении. Но при работе над собой можете преодолеть эти недостатки, особенно если в окружении появится человек, о котором захочется заботиться.

