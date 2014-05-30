Батальон "Днепр" взял под контроль железную дорогу

"В связи с захватом железной дороги террористами ДНР, батальон "Днепр" и батальон территориальной обороны берут под полный контроль станции: Просяная, Славянка, Доброполье, Дачное и все пограничные железнодорожные станции", - цитирует сообщение "Сегодня".

В штабе отметили, что бойцы батальонов берут ответственность за остановку пассажирских поездов и любых других передвижных железнодорожных средств для осмотра и контроля передвижения через станции. Во время остановки будут проверяться документы, личные вещи, груз.

Читайте такжеВ Донецкой области боевики заминировали железную дорогу

В связи с этим, начштаба национальной защиты области Юрий Береза заявил: "Предупреждаем каждого террориста, кто сделает хоть какой-то шаг, который будет угрожать свободе и безопасности передвижения граждан, жизни украинцев и целостности нашего государства, будет уничтожен на месте. Никакой провокации мы не допустим, а все возможные посягательства на безопасность людей и страны, будут расценены как теракт".