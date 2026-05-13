7-й корпус ДШВ разрабатывает новую систему взаимодействия РЭБ и БПЛА

Сегодня эффективность беспилотных систем все больше зависит от использования альтернативных частот, которые позволяют ударным дронам обходить помехи и поражать вражеские цели. Об этом шла речь на панельной дискуссии "Война частот: синергия БПЛА и РЭБ для технологического превосходства" в рамках совместной формы 7 корпуса ДШВ и Совета оружейников "Mil Tech инновации".

Во время дискуссии начальник управления РЭБ 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Виктор Кордон рассказал, что создание так называемых "безопасных коридоров" для собственных дронов за счет работы РЭБ - это миф, который не оправдал себя на практике. Вместо этого приоритет смещается на техническую устойчивость дронов.

"Лучшее взаимодействие - это когда мы делаем дроны, на которые не влияют наши собственные средства РЭБ. Это выход на альтернативные частоты, которые не использует враг, применение качественных модулей и плат донаведения", - отметил он и добавил, что на сегодняшний день уже поставляется много аппаратов, которые не поддаются воздействию РЭБ.

По его словам, ДШВ закупает только самое лучшее оборудование.

CTO Frontline Robotics Павел Косолапкин заметил, что дроны должны проектироваться даже в условиях сильной системы подавления. И такие беспилотники они производят. Говорит, что свои БПЛА стараются делать в широком диапазоне частот, чтобы наземные станции без подтверждения пакетов принимали качественное видео.

Старший лейтенант отдела БпС 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса ДШВ Евгений Бенишин добавил, что на сегодняшний день, в частности, их пилоты применяют против врага ФПВ-дроны на более высоких частотах. Однако считает, что этого недостаточно. Он убежден, что нужна единая программа для взаимодействия между представителями всех звеньев - от пилотов БПЛА до операторов РЭБ.

"Я думаю, мы придем к такому решению. И это уменьшит количество наших потерянных бортах и повысит эффективность", - сказал Евгений Бенишин.

В частности, как уточнил начальник управления РЭБ 7 корпуса ДШВ Виктор Кордон, чтобы отслеживать наши борта и видеть реальную картину на поле боя - одним из вариантов может быть внедрение программного обеспечения "Очерет", "Delta Mission control".

