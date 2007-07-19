Активный рост цен на вторичном рынке земли вокруг Киева прекратился

Вторичный рынок земли Киевской области оценивается в 5,5 млрд. долл. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

По подсчетам компании, за второй квартал т.г. предложение земельных участков, выставленных на продажу в Киевском регионе, сократилось на 4,8 тыс. га по сравнению с первым кварталом т.г. и достигло 13,9 тыс. гектаров. Стоимость представленных на продажу участков в 8 районах Киевской области составляет 5,5 млрд. долл., что на 1,7 млрд. долл. меньше, чем в первом квартале текущего года, когда рыночная стоимость всех лотов приближалась к 7,2 млрд. долл.

Аналитики отмечают временное прекращение активного роста стоимости земли, продолжавшегося весь первый и начало второго квартала 2007 года. К примеру, если за три первых месяца 2007 года средняя стоимость сотки выросла на 30% (с 4 166 долл. до 5 437 долл./сотка), то в течение второго квартала рост едва превысил 10% (до 5 990 долл./сотка).

По данным компании, рост стоимости земельных участков с апреля по июль т.г. наблюдался в Киево-Святошинском районе – с 8 980 долл. до 9 101 долл./сотка, в Васильковском районе – с 3 864 долл. до 4 402 долл./сотка, в Бородянском районе - с 2 256 долл. до 2 460 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли за этот период было зафиксировано в Обуховском районе – с 8 343 долл. до 7 215 долл./сотка, в Бориспольском районе - с 5 399 долл. до 5 244 долл./сотка, в Вышгородском районе – с 5 853 долл. до 5 348 долл./сотка, в Броварском районе - с 4 615 долл. до 4 338 долл. /сотка и Макаровском районе – с 2 207 долл. до 2 192 долл./сотка.

В то же время, общее количество представленных к продаже участков практически не изменилось: на сегодня оно составляет 3,2 тыс., по сравнению с 3,3 тыс. в первом квартале.

Эксперты компании отмечают тенденцию сокращения средней площади участков, выставленных на продажу. Если в апреле т.г. размер среднестатистического надела приближался к 6 га, то в июле – едва превышает 4 га.

В компании считают, что снижение объема предложений в меньшей степени вызвано ежегодными сезонными колебаниями, а в большей – развитием инвестиционных проектов коммерческого и жилого назначения на загородном рынке, где земля выступает не как пассивное средство приумножения капитала, а как реальный инструмент девелопмента объектов недвижимости.

«Если еще год назад у крупных землевладельцев практически не оставалось альтернативы использования участка, а основным источником доходов служил спекулятивный фактор, уже сегодня гораздо более прибыльным является строительство логистических комплексов и коттеджных поселков, при этом нет проблем с привлечением финансирования (банки, иностранные и отечественные девелоперы, частные структуры, др.) для развития высоколиквидных проектов», - говорится в отчете компании.

При этом аналитики также отмечают тенденцию к разукрупнению (дроблению) земельных участков и продаже конечным потребителям небольшими частями.

В то же время, по мнению экспертов, прекращение активного роста стоимости земельных участков, выставленных на продажу в ряде районов области, вызвано не просто сезонными колебаниями, а реальным дефицитом интересных предложений в близлежащей пригородной зоне и постепенным удалением рынка от границ Киева.