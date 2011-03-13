В Виннице на улицах разместят фото ныне живых освободителей города

До 20 марта в Виннице появятся биллборды и сити-лайты с фотографиями освободителей города в Великой отечественной войне.

Как сообщили УНИАН в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, это будет сделано для того, чтобы горожане знали каждого освободителя Винницы в лицо.

По данным городского Совета ветеранов, на сегодняшний день фронтовиков, освобождавших Винницу весной 1944-го, осталось только шестеро. Еще около 20 человек принимали участие в обороне Винницы, воевали в боях, происходивших на территории Винницкой области, и были участниками партизанского движения.

Во время самого праздника 67-й годовщины освобождения Винницы от фашистских захватчиков на Фонтанной площади в парке культуры и отдыха им. Горького пройдет тематическая фотовыставка. «В предыдущие годы ко дню освобождения Винницы проводилось воспроизведение боевых действий весны 1944-го года, куда жители города и ветераны приходили как зрители. В этом году мы решили изменить подход к организации праздника и чествования этой даты и больше сконцентрировать внимание на людях, подаривших нам возможность сегодня жить под мирным небом, - это наши ветераны-освободители», - рассказал мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.