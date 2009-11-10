Тимошенко: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в 4 раза

На сегодняшний день заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине снизилась в 4 раза, по сравнению с пиковым периодом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после посещения Винницкой областной детской больницы.

«Сегодня мы имеем такую ситуацию, когда болезнь была локализирована в Западной Украине и дальше по стране эта болезнь уже не продвигается. И вчера, когда мы посмотрели данные по каждой области, то мы увидели, что в целом по Украине у нас уже, минимум, в четыре раза спад, по сравнению с пиковыми показателями заболеваемости 2-4 ноября», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что спад заболеваемости отмечен практически во всех областях, не зависимо от того, был там превышен эпидемиологический порог, или нет.