В Донецкой области возбуждено уголовное дело по ДТП с участием мэра

Прокурор Донецкой области возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Димитров Юрия АНИСИМОВА, в результате которого пострадала женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

Досудебное следствие проводится органами прокуратуры Донецкой области.

Как сообщалось, ДТП при участии мэра Ю.АНИСИМОВА произошло в 16.20 8 октября в Димитрове.

По предварительной версии, водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо, врезался в дерево, а затем наехал на женщину-пешехода.

Как сообщали СМИ, по свидетельствам очевидцев, Ю.АНИСИМОВ находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия.