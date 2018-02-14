Завтра в Житомире проведут шествие и митинг по случаю 29-й годовщины вывода войск из Афганистана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Мероприятия начнутся о12.30 торжественным шествием участников боевых действий в Афганистане от Дома правосудия.

Участники шествия пройдут Соборным майданом, Большой Бердичевской к памятному знаку "Братьям, погибшим в Афгане". Здесь в 13.00 состоится митинг с участием представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, воинов-афганцев и общественности.