Чиновник ГСЧС может быть причастен к пожару в лагере "Виктория" - СМИ

В течение двух лет пожарные фиксировали нарушения в детском лагере "Виктория", где в сентябре произошел пожар, но руководитель ГСЧС Одесской области не обратился в суд о закрытии детского учреждения. Об этом сообщает "Бигус.инфо".

Читайте такжеПричиной трагического пожара в детском лагере "Виктория" назвали забытый кипятильникОтмечается, что во время пожарной проверки в 2016 и в 2017 годах было выявлено около 30 нарушений, в частности не подключение к пожарной с

игнализации. Оба раза был выписан штраф на 51 грн.

"В Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обязана закрывать объекты, которые не придерживаются пожарных норм. Такое право пожарным предоставляет Кодекс гражданской защиты", - говорится в расследовании.Также указано, что за два месяца после пожара прокуратура Одесской области вручила подозрение руководителю райотдела ГСЧС Одесской области, которому инкриминируют служебную халатность. "Инспектор должен был остановить работу лагеря, поскольку знал о нарушениях, выявленных в 2016-2017 годах, но ничего не сделал", - сказано в публикации. Журналисты издания сообщают, что пожарную автоматику в лагере "Виктория" устанавливала одесская компания ООО "Укртехбезпека", но договор на обслуживание и передачу сигнала лагерь ни с одной компанией не заключил, а потому сигнал о пожаре никуда не передался, а спасатели узнали о возгорании только через полчаса, когда им по телефону позвонили работники "Виктории".

С 2015 года в Украине сигнал о пожаре передается исключительно через частные компании (по утвержденному приказу министра МВД Арсена Авакова в 2015 году в "Правилах пожарного наблюдения" - ред).

Отмечается, что посредничество в передаче сигнала в Украине внедрило именно руководство министерства чрезвычайных ситуаций, а инициаторами были несколько руководителей МЧС Украины, среди которых Анатолий Косарь, Николай Горбенко, Григорий Рева и Олег Лысков, которые сейчас имеют достаточно большой бизнес, частично переписанный на родственников.

Информресурс добавляет, что зарабатывает "на задержке передачи сигнала" и семья председателя ГСЧС Одесской области Виктора Федорчака.

"На побережье Черного моря Федорчак попал лишь в 2015 году, до этого восемь лет возглавлял ГСЧС Кировоградщины. К 2017 году его родная сестра Александра Стасюк владела ООО "Пожарно-техническая защита", а ныне оформлена в этой компании экономистом. Фирма сидит в одном офисе с другим предприятием, которое занимается монтажом и передачей тревожного сигнала - ООО "АПС-Кировоград"", - сообщается в расследовании.

"Последняя входит в группу компаний "АПС" с центральным офисом в Киеве. Сейчас группа компаний записана на экс-главу главного управления МЧС Украины в Кировоградской области (1998-2005 годы) Александра Адамовича, его семью и бизнес-партнеров Юрия Дрозда и Марию Явтушенко", - сказано в публикации.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорело двухэтажное деревянное здание. В результате погибло трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

О подозрении объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория".

В этот же день без права внесения залога суд арестовал воспитательницу детского лагеря Наталью Янчик. Впоследствии стало известно, что она уволилась с работы в лагере за месяц до трагедии. 28 сентября апелляционный суд Одесской области освободил Янчик из-под стражи на поруки народного депутата.

Позже следователи заявили, что пожар в детском лагере "Виктория" мог произойти из-за забытого включенного кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель лагеря.