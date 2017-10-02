Пожар в лагере "Виктория": Луценко рассказал о вручении подозрений одесским чиновникам

На следующей неделе сотрудники прокуратуры вручат подозрения должностным лицам Одесского исполкома из-за пожара в детском лагере «Виктория», в результате которого погибли три ребенка. Об этом в эфире ТСН.Тижня заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«На следующей неделе у нас есть основание объявлять подозрение руководящим лицам Одесского исполкома, которые отвечают за данные вопросы. На следующей неделе подозрения этим лицам будут вручены и соответствующие меры пресечения будут избраны», - сказал он.

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В отношении задержанных в первые дни после пожара директора и воспитательницы лагеря Луценко сказал, что их ответственность очевидна.

«Мы считаем очевидной ответственность директора и воспитательницы, которая отвечала за противопожарную безопасность, именно поэтому они были задержаны буквально в первые сутки», - отметил генпрокурор.

Напомним, в ночь на 16 сентября в Одессе загорелся муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория". На момент возгорания в лагере находилось 150 детей. В корпусе, который загорелся, было 42 ребенка. Трое детей погибли во время пожара, еще двое получили травмы.

Были арестованы двое лиц, подозреваемых в совершении преступлений - директор и 23-летняя воспитатель лагеря. Позже Апелляционный суд Одессы отпустил девушку на попечения депутатов.