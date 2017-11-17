В Одессе после выхода под залог лег в больницу директор лагеря "Виктория"

В Одессе лег в больницу вышедший накануне под залог 128 тыс. грн директор оздоровительно-спортивного детского комплекса «Виктория» Петрос Саркисян, в котором во время пожара 15 сентября погибли три девочки.

Об этом УНИАН сообщил представитель прокуратуры. По его словам, после внесения указанной суммы Саркисян лег в одну из больниц города.

«Якобы проблемы с сердцем. Настораживает тот факт, что так называемая госпитализация проведена сразу после выхода на свободу, а апелляция еще не рассматривалась», - сказал представитель прокуратуры. Он пояснил, что прокуратура Одесской области обжаловала решение Приморского районного суда о залоге, но рассматриваться апелляция будет в суде только на следующей неделе.

Кроме того, по словам сотрудника прокуратуры, планировалось, что сегодня, 17 ноября, судья Приморского районного суда Одессы Виктор Попревич огласит полный текст решения о залоге, в том числе, мотивационную часть. Однако указанное заседание не состоялось. Более того, выяснилось, что оглашение состоялось 16 ноября, но представителей прокуратуры не пригласили.

Процессуальный руководитель уголовного производства по «Виктории» прокурор Олег Корсуненко заявил, что впервые сталкивается с такой ситуацией, чтобы «прокурора не пригласили, и заранее ранее зачитывают решение под аудио и видео».

Сегодня в Приморский суд также пришли родители детей, пострадавших во время пожара, которые заявили, что это «трусость и неуважение».

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по признакам ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей в лагере. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

13 ноября прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что до конца ноября планируется завершить почти все экспертизы касательно пожара в детском лагере.

Приморский райсуд Одессы 14 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог 128 тыс. грн, которые почти сразу были внесены. Прокуратура области заявила, что обжалует это решение.