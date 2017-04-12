СБУ разоблачила российских бизнесменов, которые вывели из Украины более 30 миллионов (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве противоправную схему вывода более 30 млн грн наличных за границу группой компаний – импортеров чая и кофе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, «чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничения на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои фирмы на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, ввозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции».

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Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в теневой оборот, а затем на зарубежные счета.

Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевской области, по местам проживания директора компании (гражданин РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов, проинформировали в пресс-центре.

«Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание денежных средств в банке, перерегистрацию российских фирм за границей и перечисление на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику», - говорится в сообщении.

Неотложные следственные действия продолжаются, добавили в СБУ.