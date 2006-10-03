Российская военная делегация изучит организацию Сухопутных войск Украины

Сегодня начался рабочий визит в Украину делегации Вооруженных Сил Российской Федерации во главе с начальником Управления боевой подготовки Главного командования Сухопутных войск ВС Российской Федерации генерал-лейтенантом Геннадием КОВАЛЕВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, члены российской военной делегации посетят части Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где ознакомятся с их составом, структурой и организацией, взглядами командования на реформирование Сухопутных войск ВС Украины и методами их применения в современных условиях, организацией учебного процесса и боевой подготовки.

Планируется, что во время визита российская делегация посетит 30-ю отдельную механизированную бригаду, которая дислоцируется в городе Новоград-Волынский Житомирской области и 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в пгт. Десна Черниговской области.

Визит будет длиться до 5 октября.