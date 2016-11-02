В НАПК обещают начать доработку системы е-декларирования в следующем году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместном брифинге с председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонидом Евдоченко сегодня в Киеве.

«Функционирование любого программного продукта не может иметь безупречный вид. На протяжении двух месяцев в процессе функционирования системы электронного декларирования был выявлен ряд проблем, которые можно условно разделить на проблемы программного обеспечения и проблемы технического характера», – заявила Корчак.

«Соответственно, все замечания и проблемы, которые мы обнаружили, мы передадим на доработку, чтобы усовершенствовать систему электронного декларирования», – отметила председатель НАПК.

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Также она добавила, что «эффективность работы системы электронного декларирования будет напрямую зависеть от того, имеет ли эта система связь с внешними базами данных».

«НАПК на протяжении всех этих месяцев активно проводило переговоры с держателями соответствующих реестров. Мы имеем доступ к этим реестрам, но сама система не имеет автоматического доступа в режиме реального времени к этим базам данных», – отметила Корчак.

«Мы будем дорабатывать эту систему, начиная со следующего года, когда у нас появятся финансы, чтобы мы смогли оплатить данные виды работ», – подчеркнула Корчак.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, народные депутаты подали 413 электронных деклараций, чиновники – 79.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.