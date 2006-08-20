Выступление депутата от ”Нашей Украины” на форуме украинцев сопровождали возгласы

Народный депутат Лилия ГРИГОРОВИЧ (фракция «Наша Украина») считает, что если бы были повторные парламентские выборы и партия Виктора ЯНУКОВИЧА набрала бы значительное большинство, то было бы очень трудно работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время отчетного заседания Украинского всемирного координационного совета, который проходит в рамках IV Всемирного форума украинцев в Киеве.

По словам Л.ГРИГОРОВИЧ, со временем история еще покажет, что подписание Универсала национального единства было событием, которое является положительным для Украины.

Во время выступления Л.ГРИГОРОВИЧ неоднократно раздавались возгласы, в частности «профукали Помаранчевую революцию». В ответ на это депутат попросила: «Подставьте нам плечо, не режьте этим залом тех, кого вы сегодня имеете в этой Украине, – народного Президента и демократические силы, которые сегодня поддерживают его».

Также в ходе выступления она констатировала, что сегодня, к сожалению, в Верховной Раде нет демократичного большинства. Л.ГРИГОРОВИЧ обратилась к делегатам IV Всемирного форума украинцев, чтобы они во время встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ поставили перед ним вопрос о поддержке Партией регионов постановления ВР о признании голодомора и геноцида в Украине, которое раньше не было поддержана парламентом.

Кроме того, она предложила поставить перед В.ЯНУКОВИЧЕМ вопрос о бюджетном финансировании на 2007 год программы, касающейся работы с украинской диаспорой.