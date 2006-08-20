Женщины со всего мира съедутся в Киев
12:24, 20 августа 2006Общество
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Указом Президента создан Организационный комитет
В сентябре в Киеве состоится 31 сессия Генеральной ассамблеи Международного совета женщин.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, церемония торжественного открытия работы Ассамблеи запланирована на 5 сентября в Колонном зале Киевской горгосадминистрации. Распоряжение об этом подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
В работе Генеральной ассамблеи Международного совета женщин примут участие женщины из 35 стран мира и 200 активисток женского движения Украины.
Работа сессии будет продолжаться до 10 сентября.
Указом Президента Украины создан Организационный комитет по подготовке и проведению этого мероприятия.
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