Женщины со всего мира съедутся в Киев

В сентябре в Киеве состоится 31 сессия Генеральной ассамблеи Международного совета женщин.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, церемония торжественного открытия работы Ассамблеи запланирована на 5 сентября в Колонном зале Киевской горгосадминистрации. Распоряжение об этом подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В работе Генеральной ассамблеи Международного совета женщин примут участие женщины из 35 стран мира и 200 активисток женского движения Украины.

Работа сессии будет продолжаться до 10 сентября.

Указом Президента Украины создан Организационный комитет по подготовке и проведению этого мероприятия.