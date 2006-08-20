В Запорожской области продолжается ликвидация последствий взрывов

В Запорожской области продолжают тушить пожар на артиллерийских складах возле села Новобогдановка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в тушении пожара задействованы подразделения, бронированная и специальная техника МЧС Украины. Развернут пункт жизнеобеспечения населения и оказания медицинской помощи.

Как сообщалось, 19 августа в 14.25 возле с.Новобогдановка Мелитопольского района на артиллерийских складах воинской части А2985 (Минобороны) на открытом участке технической территории, где после пожара 6 мая 2004 года хранились остатки пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, произошло их самовозгорание и взрыв, который привел к пожару с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В результате происшествия пострадали четыре человека, которые с травмами и ожогами средней степени тяжести госпитализированы. С территории воинской части эвакуированы все работники и обитатели.

Временно приостановлено движение автотранспорта на автодороге Харьков-Ялта и поездов на участке Мелитополь-Новобогдановка Приднепровской железной дороги. Движение автомобильного транспорта и поездов организовано по резервной схеме.

Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работает оперативная группа МЧС Украины, которую возглавляет первый заместитель министра Владимир АНТОНЕЦ.

Общую координацию действий на месте происшествия осуществляет руководитель МЧС Виктор БАЛОГА.

Тем временем пожар и взрывы снарядов на складе продолжаются.

Как сообщили УНИАН в руководстве Мелитопольского горуправления МЧС, "взрывы на складе не прекращались всю ночь, но около 3 утра их периодичность значительно сократилась и сейчас происходит в среднем 1 взрыв в 40 минут".

По данным собеседника агентства, значительно уменьшилась так же площадь горения.

"Если вчера сплошным пожаром было охвачено около 3 га территории, то сейчас на этих площадях остались лишь отдельные очаги горения", - пояснили в МЧС.

Прерванное на ночь тушение огня возобновлено: так же как и накануне непосредственно на площадях горения работают 2 пожарных танка, остальная техника (не бронированные пожарные машины, прибывшие из Запорожья, Мелитополя и др. населенных пунктов) осуществляют для них оперативный подвоз воды.

Согласно официальным данным, новых пострадавших и жертв нет.