Активисты анонсировали собрание на Майдане, будут искать пути освобождения добровольцев

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

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"Завтра в 18:00 приглашаем всех киевлян, военных, гражданских, волонтеров, жителей не Киева на совместное совещание. Мы должны вместе решить, как освободить наших хлопцев, как прекратить посадки добровольцев, как сделать так, чтобы садились сепаратисты и коррупционеры...", - заявил Семенченко.

Совещание состоится на Майдане Незалежности.