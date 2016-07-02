Активисты анонсировали собрание на Майдане, будут искать пути освобождения добровольцев

23:10, 02 июля 2016
Общество
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Народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко заявляет, что активисты планируют в воскресенье провести на Майдане Незалежности собрание людей по поводу необходимости поиска путей освобождения представителей добровольческих батальонов, которые воевали на востоке Украины.

Фото УНИАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

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"Завтра в 18:00 приглашаем всех киевлян, военных, гражданских, волонтеров, жителей не Киева на совместное совещание. Мы должны вместе решить, как освободить наших хлопцев, как прекратить посадки добровольцев, как сделать так, чтобы садились сепаратисты и коррупционеры...", - заявил Семенченко.

Совещание состоится на Майдане Незалежности.

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