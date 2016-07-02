Активисты анонсировали собрание на Майдане, будут искать пути освобождения добровольцев
23:10, 02 июля 2016Общество
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Народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко заявляет, что активисты планируют в воскресенье провести на Майдане Незалежности собрание людей по поводу необходимости поиска путей освобождения представителей добровольческих батальонов, которые воевали на востоке Украины.
Семенченко анонсировал собрание на Майдане Незалежности / Фото УНИАН
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
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"Завтра в 18:00 приглашаем всех киевлян, военных, гражданских, волонтеров, жителей не Киева на совместное совещание. Мы должны вместе решить, как освободить наших хлопцев, как прекратить посадки добровольцев, как сделать так, чтобы садились сепаратисты и коррупционеры...", - заявил Семенченко.
Совещание состоится на Майдане Незалежности.
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