Айдаровец Лихолит остается в Печерском суде за стеклом на месте задержанных лиц

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда находится более 50 человек. Двери стеклянной «коробки», где в настоящее время находится Лихолит, заблокированы столами. Среди собравшихся людей много добровольцев, которые воевали на востоке Украины.

Читайте такжеГенпрокурор считает неправильной избранную меру пресечения бывшему начальнику штаба батальона "Айдар" ЛихолитуОни утверждают, что провели в суде всю ночь и никуда уходить не собираются. Некоторые активисты спят на полу на кариматах.

В помещении зала, где находится Лихолит, очень жарко.

Люди общаются с «айдаровцем», который часто улыбается и поддерживает разговор с активистами.

В коридоре суда находится до 30 сотрудников правоохранительных органов. Подавляющее большинство из них имеют защитную экипировку и шлемы.

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал «айдаровца» Лихолита. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.

После этого в здании суда произошло столкновение. Активисты всю ночь провели в здании Печерского суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца»

Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихолита.

Стало известно, что в понедельник генпрокурор Юрий Луценко должен встретиться с арестованным, после чего ему могут изменить меру пресечения. Об этом сообщил в эфире телеканала «112» инспектор внутренней безопасности ГПУ Петр Шкутяк.

А между тем активисты перекрыли напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика и формируют автомобильную группу для поездки домой к президенту Украины Петру Порошенко.