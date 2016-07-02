Дело "айдаровца"-командира Надежды Савченко: апелляционный суд удалился в совещательную комнату
21:55, 02 июля 2016Общество
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Апелляционный суд Киева удалился в совещательную комнату для принятия решения по апелляционной жалобе стороны защиты бывшего начальника штаба батальона «Айдар» Валентина Лихолита об изменении меры пресечения с ареста на два месяца на личное обязательство.
Апелляционный суд в деле Лихоліта удалился в совещательную комнату / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья также опросил народных депутатов, которые выразили намерение принять Лихолита на поруки.
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На судебном заседании все время присутствовал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он сидит за столом рядом с «айдаровцем».
Адвокат Лихолита Андрей Мамалыга просит Апелляционный суд отменить решение Печерского районного суда об аресте его подзащитного и выбрать личное обязательство в виде новой меры пресечения.
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