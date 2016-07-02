Активисты напротив Печерского суда перекрыли проезжую часть Крещатика

Как передает корреспондент УНИАН, активисты на проезжей части главной улицы Киева поставили стол и призывают граждан подходить и записываться в общественную стражу.

Читайте такжеВ военной прокуратуре считают, что ситуацию с делом айдаровца Лихолита перенесли в политическую плоскостьУчастники мероприятия также просят людей записываться в волонтеры.

Активисты сообщают, что в 17:00 от светофора на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого начнется автопробег домой к президенту Петру Порошенко.

Также на проезжей части активисты положили палаточный брезент, но пока его не устанавливают.

Время от времени к участникам собрания обращаются организаторы акции и народные депутаты. Бывший командир батальона "Донбасс", народный депутат Семен Семенченко отметил, что на акции не должно быть никаких партийных флагов. По его словам, основная задача заключается в защите добровольцев.

"Это все всерьез. Никакие обещания нас не устраивают. Будем серьезно браться за осознание ситуации, и объединившись, наводить порядок, и прежде всего, нам сейчас надо защитить добровольцев", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, активисты и народные депутаты заблокировали Печерский районный суд Киева в знак протеста против ареста на 2 месяца Лихолита.

Они всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца».

По словам народного депутата от «Самопомочи» Егора Соболева, требование протестующих - военная прокуратура должна попросить суд изменить меру пресечения для Лихолита и выпустить его из-под ареста.

Вечером в пятницу Печерский суд Киева на два месяца арестовал «айдаровца» Лихолита. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.

После этого в здании суда произошло столкновение.