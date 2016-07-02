Активисты выехали к Порошенко, чтобы ускорить рассмотрение дела "айдаровца" Лихолита

Как передает корреспондент УНИАН, от Печерского суда в направлении Конча- Заспы отправилось около 10 автомобилей с активистами.

Они надеются, что таким образом помогут ускорению рассмотрения апелляции на выбранную Лихолету меру пресечения.

По некоторой информации заседание в режиме видеоконференции между Печерским и Апелляционным судами не начинается из-за невозможности пока найти судей для процесса.

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Активисты автопробега требуют справедливого суда для бывшего начальника штаба батальона «Айдар» Валентина Лихолита и непредвзятого отношения к нему.

Об этом они подчеркнули, прибыв к дому в с. Козин, который они назвали имением президента Украины Петра Порошенко.

Имение находилось под усиленной охраной правоохранителей. В частности, центральные ворота были перекрыты большим автобусом, у которого дежурили около 20 правоохранителей в бронежилетах.

Участники акции выразили возмущение столь значительной охраной, отметив, что активных действий совершать не планировали.

Участники автопробега только сказали несколько речей в поддержку справедливого судебного разбирательства по делу Лихолита.

После этого акция, которая длилась около 30 минут, была завершена, и участники автопробега уехали от имения.