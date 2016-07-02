Активисты поедут к Порошенко требовать освобождения Лихолита

Об этом сообщил народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев на своей странице в Facebook.

«В 17:00 на углу Крещатика и Хмельницкого стартует автопоездка к Петру Порошенко с требованием немедленного освобождения айдаровца Валентина Лихолита», - написал он.

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский суд арестовал Лихолита на два месяца. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.

После этого в здании суда произошло столкновение. Активисты всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца».

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Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихолита.

Стало известно, что в понедельник генпрокурор Юрий Луценко должен встретиться с арестованным, после чего ему могут изменить меру пресечения. Об этом сообщил в эфире телеканала «112» инспектор внутренней безопасности ГПУ Петр Шкутяк.

А между тем активисты перекрыли напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика.