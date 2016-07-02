Активисты поедут к Порошенко требовать освобождения Лихолита
В 17.00 активисты от Печерского райсуда Киева поедут к президенту Украины Петру Порошенко требовать увольнения бывшего начальника штаба батальона "Айдар" Валентина Лихолита.
Об этом сообщил народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев на своей странице в Facebook.
«В 17:00 на углу Крещатика и Хмельницкого стартует автопоездка к Петру Порошенко с требованием немедленного освобождения айдаровца Валентина Лихолита», - написал он.
Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский суд арестовал Лихолита на два месяца. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.
После этого в здании суда произошло столкновение. Активисты всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца».
Читайте такжеДело "айдаровца": Лихолита в суде перевели в другой зал для рассмотрения апелляции
Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихолита.
Стало известно, что в понедельник генпрокурор Юрий Луценко должен встретиться с арестованным, после чего ему могут изменить меру пресечения. Об этом сообщил в эфире телеканала «112» инспектор внутренней безопасности ГПУ Петр Шкутяк.
А между тем активисты перекрыли напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика.