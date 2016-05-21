В Чернигове с 15 июня почти вдвое вырастут тарифы на услуги по содержанию домов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговского городского совета, соответствующее решение принято вчера во время очередного заседания исполкома горсовета.

Читайте такжеПо новым тарифам украинцы будут переплачивать почти 10 миллиардов в год - аналитикКак объяснили коммунальщики, основанием для пересмотра квартплаты стал рост стоимости составляющих затрат в услугах по содержанию домов, прежде всего, заработной платы и арендной платы за землю.

Новые тарифы в Чернигове для одноэтажных домов составят 2,307 грн/м кв., для многоэтажных домов до 16 этажей включительно без лифтов – 2,70 грн/м кв., с лифтами – 2,95 грн/м кв.; для многоэтажных домов с 17 этажами и выше: без лифтов – 2,76 грн/м кв., с лифтами – 3,13 грн/м кв. В среднем рост тарифов составит почти вдвое.

Управлению ЖКХ городского совета рекомендовано в пределах полномочий обеспечить контроль за качеством предоставления услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в г. Чернигове. Решение исполкома вступает в силу с 15 июня.

Последний раз исполком пересматривал тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в 2012 году, но тогда решение было отменено как необоснованное.