Табачник обсудил повышение цен и тарифов с руководством профсоюзов

Руководство Федерации профсоюзов обсудило с вице-премьер-министром Дмитрием ТАБАЧНИКОМ состояние социального диалога между правительством, работодателями и профсоюзами, причины и обстоятельства коллективного трудового спора, возникшие между ФПУ и Кабинетом Министров Украины в связи с повышением цен и тарифов на газ и электроэнергию для населения.

Об этом УНИАН сообщили в аналитически-информационном управлении Федерации профсоюзов Украины.

Во время встречи отмечалось, что регулярный социальный диалог, взаимоуважение его сторон необходимы для построения эффективной социальной политики и стабильного развития экономики.

Также достигнута договоренность, что программа деятельности нового правительства будет разрабатываться в сотрудничестве с профсоюзами, будут открыты возможности для представления и рассмотрения социальных инициатив. Первыми шагами для осуществления производительного диалога должно стать завершение переговоров и подписание нового Генерального Соглашения между правительством, профессиональными союзами и организациями работодателей на 2006-2009 годы, синхронизация ее с программой деятельности правительства, которая в настоящее время разрабатывается.

Председатель ФПУ Александр ЮРКИН подчеркнул, что основательные консультации, сопоставление позиций и социальных приоритетов перед принятием важных правительственных социальных решений может быть действенным инструментом повышения жизненного уровня человека труда и всего населения Украины.

Обсужден также ряд неотложных и перспективных социальных проблем, которые нуждаются во взаимной работе сторон социального диалога, в том числе – повышение эффективности работы системы общеобязательного государственного социального страхования, продолжение реформирования системы оплаты труда.

В свою очередь вице-премьер-министр Д.ТАБАЧНИК отметил, что новый состав КМУ сейчас активно изучает состояние дел по всем секторам его ответственности. Изыскиваются экономические ресурсы, чтобы не допускать снижения основных показателей, создать условия для стабильного развития. Одним из важных условий этой работы рассматривается производительный диалог с социальными партнерами – профессиональными союзами и организациями работодателей.