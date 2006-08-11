Украинские пограничники задержали пятерых вооруженных россиян

Сотрудники Черниговского отряда задержали за сутки 5 единиц оружия, которое во всех случаях перевозилось гражданами Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, двое россиян, которые на автомобиле «ВАЗ» въезжали через пункт пропуска «Новые Яриловичи», имели с собой по пневматическому пистолету «ИЖ-61». Еще один похожий пистолет имел с собой мужчина, который выезжал за границу на автомобиле «ВАЗ» через пропускной пункт «Николаевка».

Водитель автомобиля «Шкода», въезжавший в Украину через пункт пропуска «Сеньковка», решил вооружиться устройством для отстрела резиновых пуль «ИЖ-79». Смотровая группа нашла оружие с 1 магазином и 24 патронами в багажнике путешественника.

Еще один россиянин, едучи в Украину, для надежности вооружился не только газовым пистолетом, снаряженным двумя патронами, но и взял резиновую палку. Арсенал этого мужчины нашли во время погранично-таможенного оформления его автомобиля «ВАЗ» в пункте пропуска «Гремяч».