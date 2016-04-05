Украина вышла на топ-уровень обсуждения вопроса о возвращении Савченко, нужна отмашка Путина - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Для нас это принципиально важный вопрос, и мы уже вышли на так, скажем, топ-уровень его обсуждения. И все, что нужно, это отмашка от руководства России и конкретно президента Путина, который должен сказать "да", и юристы тогда быстро отработают эту тему", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что тот факт, что приговор Савченко вступил в силу и апелляция на решение суда не подана, оставляет украинской стороне ограниченное время, чтобы добиться от россиян ее возвращения.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант обмена Савченко на задержанных в Украине российских ГРУшников Евгения Ерофеева и Александра Александрова, Кулеба сказал: "Может быть обмен. Сейчас все варианты на столе. Мы готовы к рассмотрению всех вариантов с целью возвращения Надежды".

Он также отметил, что сфера ответственности МИД заключается в том, чтобы добиться от России - отдать Савченко, а потом уже юристы будут отрабатывать формулы ее возвращения.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам колонии. После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

По словам адвоката Марка Фейгина, сейчас Надежда прекратила употреблять детское питание и пьет только воду.

Адвокат Николай Полозов сегодня, 5 апреля, сообщил, что власти РФ могут с сегодняшнего дня этапировать Савченко к месту отбывания наказания.

Он отметил, что с сегодняшнего дня приговор по делу Надежды Савченко вступил в силу. Она приняла решение его не оспаривать, поскольку не верит в российскую систему правосудия, этот приговор не признает и не намерена далее участвовать в судебном фарсе.

"Уже с сегодняшнего дня органы ФСИН имеют право этапировать Надежду Савченко к месту отбывания наказания, но я надеюсь, что руководство ФСИН не станет обострять ситуацию и начинать немедленное этапирование Савченко", - написал Полозов.

Он напомнил, что завтра Савченко объявляет сухую голодовку.