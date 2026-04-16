Продолжение комедии 'Знакомство с Факерами' с Беном Стиллером: дата премьеры и трейлер

Вышел официальный трейлер фильма "Свекор Факер" (Focker-In-Law) - продолжения известной комедии "Знакомство с Факерами", вышедшей в 2004 году.

Стало известно, что киноновинка выйдет на большие экраны уже 26 ноября. Главные роли сыграют Бен Стиллер, Роберт Де Ниро и Ариана Гранде.

"В ноябре этого года комедийная икона и обладатель премии "Эмми" Бен Стиллер и двукратный обладатель премии "Оскар" Роберт Де Ниро воссоединятся вместе с обладательницей премии "Грэмми" и номинанткой на "Оскар" Арианой Гранде в фильме "Факер-свекор" в новой части блокбастерной франшизы "Знакомство с родителями", – отмечают создатели.

К слову, режиссером картины стал Джон Гамбург, написавший сценарии к трем предыдущим фильмам, а продюсерами выступили Джейн Розенталь, Роберт Де Ниро, Бен Стиллер и другие.

Сюжет четвертой части франшизы "Знакомство с родителями" пока остается в тайне. К слову, первые три фильма франшизы собрали в мировом прокате более 1,13 миллиарда долларов.

