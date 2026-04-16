'Шел вместе с подразделением по лесам и полям': как Буданов проводил спецоперации в РФ

Буданов лично участвовал в рейдах на территорию России.

Руководитель Офиса Президента, бывший начальник ГУР Кирилл Буданов лично участвовал в спецоперациях на территории России. Об этом рассказал командир "Спецподразделения Тимура" ГУР в интервью Наталье Мосейчук в проекте "Мосейчук+".

Прежде всего, по его словам, речь идет о рейдах на Грайворонском направлении в Белгородской области, куда подразделение Буданова заходило одним из первых.

"Сначала это был Грайворон. Кирилл Алексеевич шел вместе с подразделением по лесам и полям", – рассказывает военный.

Командир также поделился одним эпизодом из той операции: во время движения группа остановилась возле магазина и остановки, где Буданов предложил отдохнуть и подчеркнул символичность пребывания на этой территории.

"Говорит: "Давай, посидим здесь, потому что это тоже наша территория", – вспоминает он. Также, по словам военного, Буданов оставил там свою подпись и дату в знак присутствия.