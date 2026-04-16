'Спите спокойно': Медведев в истерике анонсировал удары по Европе и раскрыл цели

Россия обнародовала список предприятий в Европе и назвала их "потенциальными целями".

Министерство обороны России опубликовало список европейских компаний, которые, по версии Москвы, причастны к производству боевых беспилотников для Украины. В ответ на это заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что эти предприятия могут стать целями для российских военных.

В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что публикация списка имеет целью "информировать европейскую общественность" о якобы угрозах безопасности и местах расположения производств.

Список разделен на две категории:

Видео дня

"Филиалы украинских компаний в Европе" – 11 предприятий;

"Иностранные компании, производящие комплектующие" – еще 10 компаний.

В перечень вошли компании из Польши, Германии, Великобритании, Израиля, Чехии и Турции. В частности, упоминаются польские предприятия, связанные с производством беспилотников.

Комментируя этот список, Дмитрий Медведев фактически пригрозил ударами по указанным объектам.

"Это список потенциальных целей для Вооруженных сил России. Когда удары станут реальностью, зависит от развития ситуации. Спите спокойно, европейские партнеры", – добавил Медведев.

Что предшествовало

Заявление появилось после встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине 14 апреля.

Во время визита было представлено несколько моделей беспилотников, созданных в рамках украинско-немецкого сотрудничества. В тот же день стороны договорились о новом оборонном пакете объемом 4 миллиарда евро, который предусматривает финансирование поставок систем ПВО Patriot.

