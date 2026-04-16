Подсанкционные танкеры обошли блокаду США Ормузского пролива по новому маршруту, – Bloomberg

Связанные с Китаем суда относятся к теневому флоту Ирана.

По меньшей мере два танкера, связанные с Ираном и на которые наложены американские санкции, в четверг прошли через Ормузский пролив в Персидский залив, несмотря на то, что блокада со стороны США продолжается уже третий день. Вероятно, суда выбрали новый маршрут, двигаясь из Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным систем отслеживания судов, сообщает Bloomberg, танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа G Summer вошел в Персидский залив, пройдя между иранскими островами Ларак и Кешм поздно днем в среду. Этот пустой танкер передавал информацию о том, что он принадлежит китайским владельцам и имеет китайский экипаж – это обычная мера безопасности – и указал иракский порт Хор-аль-Зубайр в качестве пункта назначения.

Супертанкер Hong Lu, который, как и G Summer, был внесен Вашингтоном в черный список из-за своих связей с Ираном, прошел между островами вскоре после этого. Этот танкер, способный перевозить до двух миллионов баррелей нефти, не загружен и сейчас плывет на запад вдоль иранского побережья. На короткое время он указал иракскую Басру в качестве пункта назначения, но сейчас изменил статус на "ожидает заказов".

В начале этой недели суда G Summer и Hong Lu прибыли в окрестности города Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, а в среду двинулись на северо-восток через Оманский залив к иранскому побережью, а затем на север в сторону Ормузского пролива – это был необычно извилистый маршрут.

Судовладельцы, поставщики энергоносителей и инвесторы внимательно следят за транзитом через пролив, чтобы понять, как Тегеран и Вашингтон контролируют один из самых загруженных морских коридоров мира. С момента, когда США начали перекрывать движение, пролив пересекли лишь несколько судов – в значительной степени потому, что экипажам теперь приходится получать разрешение не от одного, а от двух военно-морских флотов, чтобы обеспечить безопасный проход для себя и своего груза.

Хотя двойная блокада не остановила движение, транзитные перевозки сократились до минимума, и, как представляется, ни один загруженный иранский нефтяной танкер не вышел через Ормуз. Это ставит под угрозу поставки объемом около 1,7 миллиона баррелей в день, но в то же время может свидетельствовать о желании избежать конфронтации. Однако электронные помехи и практика отключения транспондеров означают, что не все проходы могут быть замечены.

Центральное командование США заявило в среду, что ни одно судно не прорвало блокаду, а девять судов выполнили указания американских военных вернуться в сторону Ирана. Между тем Тегеран заявил, что один из его нефтяных супертанкеров прошел через американские корабли. Хотя название судна не называлось, вероятно, речь шла об Alicia – пустом судне, находящемся под санкциями США, которое осуществляло транзит в сторону Ирана, проплыв мимо иранского острова Ларак в среду за несколько часов до судна Hong Lu.

Ормузский пролив – последние новости

В понедельник, 13 апреля, США объявили о блокировании прохода для всех морских судов, заходящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них.

Из-за начатой президентом США Трампом войны против Ирана и последующей блокировки Ормузского пролива цены на энергоносители значительно выросли по всему миру. В результате стоимость топлива на американских заправках побила исторический рекорд.

