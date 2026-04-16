Новый стартап производит 'первые в мире' шоколадные батончики, выращенные в лаборатории

Стартап в сфере пищевых технологий при поддержке Mondelez International представил шоколадные батончики, изготовленные из какао-масла, выращенного в лаборатории, – и называет их "первыми в мире" такого типа, пишет Interesting Engineering. Речь идет о том, что это может стать важным шагом к уменьшению зависимости от традиционного выращивания какао.

В частности, компания Celleste Bio сообщила, что создала молочный шоколад, используя культивированное из клеток какао-масло. Вместе с партнером ей удалось изготовить около десятка прототипов, которые соответствуют внутренним стандартам качества. Разработка демонстрирует, что лабораторно выращенные ингредиенты какао могут выходить за пределы экспериментов и применяться в готовых продуктах. По словам разработчиков, их какао-масло является биоидентичным традиционному – имеет такую же текстуру и свойства плавления.

"Шоколад изготовили с помощью технологии клеточной суспензии, когда клетки какао выращивают в контролируемой среде, воспроизводя соединения, присущие натуральному какао", – говорится в статье.

Вместо плантаций процесс начинается с небольшого образца какао-боба. Далее клетки выращивают в биореакторах, где они получают питательные вещества, размножаются и производят какао-масло. По словам генерального директора Celleste Bio Михаль Бересси Голомб, компания была основана в 2022 году с целью обеспечить устойчивое будущее шоколадной индустрии на фоне растущего давления на цепочки поставок – из-за изменения климата, болезней растений, проблем с прослеживаемостью и геополитической нестабильности.

В компании утверждают, что такой подход может существенно сократить потребность в земле и ресурсах для производства какао. В частности, один какао-боб после масштабирования процесса в биореакторах может обеспечить достаточное количество какао-масла для производства шоколада. По оценкам разработчиков, в биореакторе объемом 1000 литров из одного боба можно производить до одной тонны какао-масла в год – тогда как традиционно для этого потребовался бы примерно гектар плантаций.

Отмечается, что эта разработка появляется на фоне растущего давления на глобальные поставки какао, вызванного климатическими изменениями и нестабильной урожайностью, что в последние годы приводит к значительным колебаниям цен.

Впрочем, несмотря на успешные прототипы, технология пока находится на ранней стадии развития. Celleste Bio планирует масштабировать производство и вывести продукт на рынок к 2027 году – при условии получения необходимых регуляторных разрешений. В компании отмечают, что уже подтвердили возможность использования своего ингредиента в качестве полноценной альтернативы традиционному какао, создали пилотную производственную базу и доказали соответствие характеристик.

Кроме того, разработчики изучают возможность использования искусственного интеллекта для настройки свойств какао-масла – в частности, температуры плавления и вкусовых характеристик – в зависимости от потребностей различных продуктов.

Главным вызовом остается масштабирование производства до промышленного уровня с сохранением экономической эффективности и соблюдением регуляторных требований. На данный момент компания уже привлекла 5,6 млн долларов инвестиций и сотрудничает с партнерами для расширения производственных мощностей и усовершенствования технологии перед коммерческим запуском. Также планируется размещение производства ближе к предприятиям-производителям, чтобы уменьшить логистические расходы и выбросы.

Несмотря на вызовы, возможность производить какао без полной зависимости от плантаций может помочь стабилизировать цепочки поставок и уменьшить экологическое воздействие, особенно в регионах, страдающих от изменения климата и вырубки лесов.

