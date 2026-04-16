Новое похолодание вернет в Украину заморозки: когда ждать 'минусов'

Волна похолодания начнется уже в конце этой недели.

В ближайшие дни погода в Украине будет нестабильной. Ожидаются дожди, местами с грозами, а температура постепенно снизится, вернутся ночные заморозки. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его данным, в течение 17-18 апреля циклонические вихри над Беларусью и Турцией будут приносить в Украину дожди. В частности, в Черкасской области осадки будут местами сопровождаться грозами.

"В воскресенье, 19 апреля, начнется волна относительного похолодания. С усиленным ветром будет поступать сухой арктический воздух. Температура ночью 2-7º тепла, днем 10-15º. Местами будет выпадать небольшой дождь", – прогнозирует Постригань.

По предварительным расчетам, в начале новой рабочей недели адвекция холода усилится. Температура ночью будет +2º...+7º, на почве в пониженных формах рельефа возможны заморозки 0º...-3°. Днем температура будет всего +9º...+14º.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что температура в Украине будет постепенно снижаться, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Ожидается, что уже завтра на севере, западе и местами в центральной части Украины температура снизится до +13°...+15°.

Наиболее ощутимым похолодание будет, ориентировочно, 21 апреля, когда на севере, западе и местами в центральной части термометры покажут всего +7°...+10°.

