Известный украинский продюсер эмоционально высказался о предательнице Повалий

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский эмоционально высказался о певице-предательнице Таисии Повалий. В новом интервью Дмитрию Гордону он заявил, что предательница, которая осталась в РФ и поет на концертах для власти врага, сделала свой выбор довольно давно.

"Это очевидный выбор, который был сделан не в 2014 году. Выбор был сделан задолго до этого. Выбор другой картины мира, другой философии и других условий жизни", – подчеркнул продюсер.

Михаил добавил, что Повалий, вероятно, живет в другой реальности, в которой она не воспринимает свои действия и высказывания как измену родной стране.

"Для нее это не предательство. Для нее это абсолютно понятные вещи. Я ее ни в коем случае не оправдываю – для меня это предательство и подлость. Но я понимаю, почему так происходит. Когда куриные мозги оказываются в той среде, о которой мы говорили, и занимаются этим самообманом, безусловно, в наших глазах это выглядит как подлость, а для нее это не подлость. У нее совсем другая прошивка", – отметил Ясинский.

К слову, Таисия Повалий после начала полномасштабного вторжения продолжила карьеру в стране-агрессоре. Более того, предательница получила паспорт России в 2023 году.

Напомним, ранее предательница Повалий сделала циничное заявление об оккупации Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: