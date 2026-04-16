Маск не учился в Гарварде, но сделал вывод, который не понравится обладателям дипломов

Миллиардер объяснил, почему престижный университет не является залогом умственных способностей.

Илон Маск раскритиковал современную систему образования, призвав не путать диплом о высшем образовании с реальными знаниями, сообщает Times of India.

По словам основателя компаний Tesla и SpaceX, многие люди ошибочно оценивают способности личности только по названию учебного заведения, которое она окончила.

Маск подчеркнул, что образование выходит далеко за пределы школьных классов или университетских аудиторий.

"Не путайте обучение с образованием. Я не учился в Гарварде, но люди, которые работают на меня, учились в Гарварде", – цитирует миллиардера издание.

Отмечается, что сам Маск в свое время бросил аспирантуру Стэндфордского университета всего через два дня после поступления, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе.

По мнению бизнесмена, формальное обучение лишь дает базу, тогда как настоящее образование приобретается через решение реальных проблем, чтение и постоянную любознательность.

Вакансии у Маска

Ранее УНИАН писал, что Илон Маск активно развивает свои проекты в сфере ИИ, а теперь появилась новость о том, что он ищет людей в Европе для работы над нейросетью Grok.

Речь идет о дистанционных вакансиях, где предлагают примерно 260 долларов в день. Работа связана не с программированием в классическом смысле, а с помощью ИИ "учиться" – в частности, нужно работать с визуальным контентом: подписывать изображения, делать аннотации, помогать системе лучше понимать фото, видео и графику.

