Российский суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы

Такой приговор был объявлен на заседании. Кроме этого, российский суд постановил оштрафовать Надежду Савченко на 30 тыс. российских рублей за незаконное пересечение границы РФ.

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В частности, по обвинению в убийстве российских журналистов суд назначил украинке наказание в виде 18 лет лишения свободы, по обвинению в покушении на убийство - 10 лет лишения свободы. Окончательное наказание с учетом частичного сложения сроков - 22 года лишения свободы. Срок наказания считается с момента ареста Надежды Савченко - 30 июня 2014 года.

Отметим, что судья завершил читать приговор после перерыва, объявленного непосредственно перед оглашением срока наказания. Причиной этого перерыва стало пение Савченко.

Она пела:

"Ой, судді, судді, ви мої!

Два роки судили ви мене.

Горіла шина,палала

Там наша рота стояла!".

После этого Савченко вывели из зала.

После оглашения срока заключения Надежда Савченко начала петь гимн Украины, который подхватили участники украинской делегации, присутствующие в зале суда. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко попытался развернуть украинский флаг, однако судебные приставы силой вывели его из зала.

Святослав Цеголко был в составе украинской делегации, которая прибыла поддержать украинку.

Напомним, российское гособвинение требовало назначить Надежде Савченко наказание в виде 23 лет лишения свободы и штрафа в 100 тыс. руб.

Надежда Савченко свою вину категорически отрицает. Она заявила, что не признает приговор российского суда и не намерена его обжаловать.