Командующего ОК 'Восток' Братишко сняли с должности: СМИ раскрыли, кто его заменит

На его место уже назначили командующего 20-м армейским корпусом генерал-майора Виктора Николюка.

Генерал-майор Александр Братишко был отстранен от должности командующего Оперативным командованием "Восток". Об этом сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Как отметили источники УП, потеря города Сиверск в Донецкой области в декабре 2025 года упоминается среди причин отстранения Братишко от должности, как и в случае с отстранением командира 11-го корпуса Сергея Сирченко.

На место Братишко назначили генерал-майора Виктора Николюка, который хорошо зарекомендовал себя как командир 20-го корпуса.

Как известно, Николюк в начале полномасштабного вторжения России руководил обороной Черниговской области. 10 марта 2022 года Николюку присвоили звание Героя Украины. В марте 2023 года его назначили командующим Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ.

В 2025 году Николюк сменил на посту командующего оперативно-тактической группировкой войск "Донецк" бригадного генерала Александра Тарнавского. После перехода ВСУ на корпусную систему возглавил 20-й армейский корпус.

Кадровые чистки в украинской армии

Как сообщал УНИАН, после стремительной потери города Сиверск на севере Донецкой области с должностей отстраняют командиров 54-й отдельной механизированной и 10-й отдельной горно-штурмовой бригад ВСУ. Российские захватчики воспользовались густыми туманами в Донецкой области в ноябре–декабре 2025 года.

Примерно со второй половины ноября 54-я бригада начала терять способность уничтожать противника в объемах, необходимых для сдерживания наступления. Часть российских военных незаметно проникала вглубь города и закреплялась, что в конечном итоге привело к полной потере Сиверска.

