Не хватает стажа для пенсии: украинцам объяснили, как 'докупить' годы и сколько это стоит

Некоторые граждане сталкиваются с проблемой нехватки трудового стажа для получения пенсии. В таких условиях у граждан, достигающих пенсионного возраста, возникает вопрос: что делать, если не хватает стажа для пенсии? В Государственной налоговой службе Украины рассказали, как докупить стаж за прошлые годы и кто имеет право докупить стаж для пенсии.

"Фактически вы сами уплачиваете единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за те периоды, когда не работали официально, и таким образом добавляете их к своему страховому стажу", – говорится в сообщении.

В Налоговой службе пояснили, что страховой стаж является основой социальной защиты. От него зависит право на пенсию, больничные, пособие по безработице и другие социальные выплаты.

По данным Пенсионного фонда, с 1 января 2026 года для начисления пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. При этом засчитываются только те периоды, за которые были уплачены взносы с заработной платы не менее минимального размера. В этом случае право на пенсию возникает в 65 лет.

Для того, чтобы выйти на пенсию по возрасту, достигнув 60 лет, в 2026 году необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, а в 2027 – уже 34, и так до необходимых 35 лет страхового стажа в 2028 году.

Как докупить страховой стаж в 2026 году

По данным Налоговой службы, есть два варианта: единовременная оплата за прошлые периоды и добровольное участие с ежемесячной уплатой взносов.

В первом случае можно сразу оплатить стаж за месяцы, когда вы не работали. При этом сумму нужно внести полностью – в течение 10 дней после заключения договора.

В Налоговой сообщили, сколько стоит докупить стаж за прошлые годы. При условии единовременной оплаты сумма составляет 3804,68 грн за каждый месяц. Таким образом, можно рассчитать, сколько стоит докупить 1 год стажа, которого не хватает, – 45 656,16 грн.

Второй вариант предусматривает заключение договора как минимум на год с ежемесячной уплатой взносов. В 2026 году минимальный размер единого взноса составляет 1902,34 грн в месяц.

Куда обращаться и какие документы нужны

Чтобы заключить договор, нужно обратиться в налоговую службу по месту жительства с соответствующим заявлением о заключении договора (в электронном или бумажном виде). К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность, копию трудовой книжки (при наличии) и справку о страховом стаже (форма ОК-5).

"Если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к лицам, подлежащим общеобязательному государственному социальному страхованию, – дополнительно требуется документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве", – отметили в ГНС.

Домашнему работнику необходимо предоставить копию трудового договора

При этом на момент заключения договора лицо не должно подлежать общеобязательному государственному социальному страхованию. Докупить стаж можно только за периоды, когда человек не работал официально и не вел предпринимательскую деятельность. Заключить договор могут граждане с 16 лет.

"Если вы были застрахованы, но взносы не платили (например, из-за льгот), такой стаж докупить нельзя", – подчеркнули в ГНС.

Проверить страховой стаж можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины в личном кабинете. Там доступна информация о страховом стаже, зарплате, с которой уплачены взносы, данные из электронной трудовой книжки, а также о том, своевременно ли работодатель уплачивает взносы.

В Украине планируют кардинально изменить пенсионную систему. Вместо нынешней модели введут три уровня выплат и добровольные накопления с автоматическим подключением.

В апреле в Украине начались выплаты разовой целевой государственной поддержки в размере 1500 гривен для пенсионеров и получателей социальных выплат. До конца месяца выплату получат около 13 миллионов украинцев.

