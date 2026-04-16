Россияне хотят закрепиться в центре поселка: в ВСУ рассказали о боях за Гришино

В Покровске украинские войска продолжают сдерживать врага на северных окраинах.

На направлении Гришино ситуация остается напряженной, российские оккупанты стремятся развить наступление в населенном пункте, продолжаются стрелковые бои.

Как сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, небольшие пехотные группы противника действуют несколькими волнами в сутки, пытаясь проникнуть в центральную часть населенного пункта и закрепиться. Отмечается, что фиксируются попытки дальнейшего продвижения вглубь застройки в северную часть поселка.

"В Покровске Силы обороны продолжают сдерживать врага на северных окраинах. В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении", – сообщили в корпусе.

Видео дня

В то же время подразделения в зоне ответственности корпуса "обнаруживают и уничтожают цели, не позволяя противнику сформировать ударные группировки".

"Поражения наносятся как в Покровске, так и в других зонах к югу от города", – говорится в сообщении.

Планы России

Как сообщал УНИАН, ранее в Институте изучения войны отметили, что Россия стремится захватить пояс городов-крепостей на Донбассе. Речь идет о Константиновке, Дружковке, Славянске и Краматорске Донецкой области. Эта линия является основой обороны Украины на востоке.

В то же время аналитики считают, что захватить всю Донецкую область военным путем в этом году Россия не сможет. Также отмечается, что в 2025 году оккупанты захватывали в среднем 15 кв. км в день, а за первые три месяца этого года показатели снизились – противник продвигался в среднем на 5,5 кв. км в сутки.

