Мать присвоила выплаты сына-военнослужащего, пока он был в плену: на чью сторону встал суд

Женщина будет вынуждена вернуть своему сыну почти 4 млн грн. Он не хочет идти на мировое соглашение.

Ривненский районный суд обязал мать военнослужащего Дмитрия Панчука вернуть ему более 3 миллионов 800 тысяч гривен денежного довольствия, которое она получила, пока сын находился в российском плену.

Военный провел в плену почти три года и после возвращения попросил мать вернуть средства. Однако она отказалась это сделать.

"Она делала ремонт в квартире сестры, ремонт в доме в селе, покупала себе технику – жила фактически на эти деньги. Я попросил их вернуть средства. Однако они отказались, сказав: "Ты никому ничего не должен и тебе никто ничего не должен", – рассказал Дмитрий в репортаже Радио Свобода.

Позже, по словам военного, в "Дию" ему поступило сообщение о том, что его выписали из квартиры.

Тогда Панчук решил подать в суд на собственную мать, чтобы заставить ее вернуть начисленные государством почти 4 млн грн. Через два месяца суд удовлетворил иск военнослужащего и обязал мать вернуть средства.

Женщина в суд не явилась. Ее адвокат Алла Филатова не сказала, есть ли у нее деньги, чтобы отдать сыну, и будут ли родственники подавать апелляцию. Защитница надеется, что дело удастся уладить мирно.

"Пока идет судебное разбирательство, возможно, мы придем к какому-то мировому соглашению. Возможно, будет подана апелляционная жалоба в связи с тем, что сторона ответчика хочет примириться. Это все-таки семейный конфликт. По моей информации, они вышли на связь, велись переговоры, поэтому надеемся, что этот семейный конфликт будет улажен вне судебного процесса", – отметила адвокат.

Дмитрий Панчук сейчас проходит службу в Харьковской области. Он вернулся в армию, несмотря на то, что после плена мог бы не служить. Военный заявил, что никакого мирового соглашения с матерью он заключать не будет.

"На последнем судебном заседании они предлагали мне мировое соглашение. Я отказался, потому что это было даже смешно слышать. Предлагали 5 тыс. грн в месяц и снова прописать меня в квартире. Мне ждать 70 лет, чтобы вернули мои средства? Еще и причинили мне боль мои самые близкие люди", – отреагировал Дмитрий.

Его не интересует, где мать возьмет средства, которые нужно вернуть. Он рад, что это решение суда теперь откроет путь и другим освобожденным из плена военнослужащим, которых так же обманули самые близкие люди. Как говорится в репортаже, до сих пор никто не решался судиться, поскольку до февраля прошлого года закон позволял родственникам получать 100% зарплаты пленных.

"Мне многие адвокаты говорили, что мы ничего не выиграем, можно даже не подавать в суд – никто не возьмется за это дело, ведь они (родственники, – УНИАН) законным образом их (выплаты, – УНИАН) получили. Но мой адвокат сказал, что мы решим эту проблему и выиграем суд. Я хотел показать тем, кто оказался в такой ситуации, что не нужно останавливаться и прощать, потому что дальше будет хуже", – подчеркнул Панчук.

Военный пропал или попал в плен: кто и как может получить выплаты

В случае попадания в плен и пропажи без вести военных денежное обеспечение, начисляемое государством, могут получить определенные категории родственников военнослужащего.

Выплаты осуществляются ежемесячно. Денежное довольствие военнослужащего включает должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки, премии и другие дополнительные выплаты.

Законодательство предусматривает два возможных механизма распределения этих средств: стандартный порядок и выплата по личному распоряжению военнослужащего. В первом случае – 50% денежного обеспечения выплачивается членам семьи, остальные 50% депонируются государством до момента возвращения военнослужащего. Например, если денежное обеспечение составляет 120 тыс. грн, то 60 тыс. грн получают члены семьи, а остальные 60 тыс. грн хранятся государством до освобождения военного. Они накапливаются в течение всего времени пребывания человека в плену или в статусе пропавшего без вести и выплачиваются ему после возвращения.

Второй механизм – личное распоряжение военнослужащего – является новым механизмом распределения средств. Военные только в 2024 году получили право самостоятельно определять получателей и доли выплат своего денежного обеспечения в случае плена или пропажи без вести. Военнослужащий может самостоятельно определить лиц, которые будут получать средства, установить доли выплат, определить порядок распределения или оставить 100% средств на депонировании.

