Тепло пришло, но ненадолго: в Украину мчится новое похолодание

Сегодня, 16 апреля, в Украине будет самый теплый день из ближайших. Уже с пятницы, 17 апреля, температура начнет снижаться и местами ожидаются небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня по всей стране воздух прогреется до приятных +15°...+18°, а перед выходными на севере, западе и местами в центральной части Украины температура снизится до +13°...+15°. На остальной территории, в том числе и на Закарпатье, еще будет тепло +15°...+19°.

На выходных температура продолжат постепенно снижаться. К концу недели в большинстве областей Украины ожидается +10°...+14°. Только на Закарпатье и местами на востоке воздух прогреется до +15°...+17°.

Небольшие дожди пройдут местами по всей стране. 19 апреля осадки сконцентрируются на юге, востоке и в центральных областях.

Начало новой рабочей недели, 20 марта, тоже будет свежим. Температура днем по всей стране ожидается от +10° до +15°. На юге, востоке и в центральной части пройдут дожди.

Со вторника, 21 апреля, температура в Украине снизится еще сильнее. На юге и юго-востоке будет тепло, а вот на севере, западе и местами в центральной части похолодает до +7°...+10°.

О том, что под конец недели в Украине станет свежее и пройдут дожди, говорит и синоптик Виталий Постригань. По его данным, на поминальные выходные будет преобладать неустойчивая, умеренно теплая погода с кратковременными дождями.

