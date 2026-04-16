Россияне почти двое суток били по Днепру: в городе значительные разрушения, есть погибшие и раненые (фото, видео)

Среди раненых – 14-летняя девочка.

В результате атаки российских оккупантов по Днепропетровской области три человека погибли, еще 34 получили ранения.

Как сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, враг атаковал беспилотниками, артиллерией и ракетами два района области.

"Массированный удар россияне нанесли по Днепру. В городе разрушены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие, автомобили. Всего в результате вечерней и ночной атак пострадали 30 человек. Двое, к сожалению, погибли", – отметил он и добавил, что почти сутки город находился под российскими ударами.

В Новоалександровской общине Днепровского района был поврежден частный дом и разрушена пристройка к дому. Там пострадала 14-летняя девочка, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Никопольском районе россияне нанесли удары по самому Никополю, Покровской, Мировской и Червоногригоровской общинам. "Горяли частный дом и неэксплуатируемое здание. Повреждены многоэтажка, автомобиль. Погиб 37-летний мужчина. Трое – ранены. Двое мужчин по 28 лет – госпитализированы в тяжелом состоянии", – написал Ганжа.

Ночная атака врага

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 апреля в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Российские захватчики запустили по нашей стране ракеты и "Шахеды". О попаданиях сообщалось в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе. Есть раненые и погибшие.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что с утра 15 апреля по утро сегодняшнего дня россияне осуществили две волны комбинированных атак по Украине с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также беспилотников.

По состоянию на 07:30, противовоздушной обороной было ликвидировано 667 вражеских целей, среди которых, в частности, 19 крылатых ракет Х-101.

