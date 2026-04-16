Ракеты GEM-T для Patriot: эксперты ответили, сможет ли Украина сбивать ими баллистику

Технология MSE PAC-3 гарантирует уничтожение цели в воздухе вместе с боевой частью, а сбитая баллистическая ракета GEM-T PAC-2 падает, и ее боевая часть может взорваться при ударе о землю.

Германия обязалась профинансировать закупку нескольких сотен зенитных ракет для Patriot для Украины, но, вероятно, это будут ракеты GEM-T PAC-2, тогда как гарантированный перехват баллистических угроз в системе Patriot обеспечивается ракетами MSE PAC-3. Как отмечает военный портал Defence Express, никаких других трактовок быть не может, ведь Raytheon является производителем ракет GEM-T.

Кроме того, компания уточнила, что они будут изготовлены на новой производственной линии на предприятии COMLOG в немецком Шробенгаузене. Но она начнет работу только в сентябре, а первые произведенные на этом предприятии ракеты должны поступить в вооруженные силы Германии не раньше 2028 года.

"Будет ли это быстрее для Украины - покажет только время", - отмечают аналитики.

Впрочем, подчеркивают они, главным вопросом все равно остается то, возможно ли каким-либо образом GEM-T PAC-2 эффективно перехватывать баллистические цели.

Разница между ракетами в сбивании целей

"Широко известно, что в MSE PAC-3 использована технология кинетического перехвата hit-to-kill, когда ракета врезается в цель, что гарантирует ее уничтожение в воздухе вместе с боевой частью. При этом MSE все равно имеют небольшую боевую часть, которая призвана гарантировать уничтожение", - отмечает портал.

В то же время в GEM-T PAC-2 поражение баллистической ракеты осуществляется близким взрывом и поражением крупными по размеру осколками. Подчеркивается, что главной проблемой в этом является то, что даже подбитая баллистическая ракета падает.

"Из-за поражения она может отклониться от цели, но ее боевая часть с огромной долей вероятности взорвется при ударе о землю", - объяснили аналитики.

Отмечается, что главное заключается в том, благодаря чему MSE PAC-3 может поражать баллистическую ракету, а GEM-T PAC-2 - нет.

"Разница между ними просто колоссальная, их разделяет десятилетие разработки, а также то, что MSE - уже вторая итерация специальной противобаллистической ракеты, а вот GEM-T - результат длительной модернизации первой ракеты до Patriot PAC-1", - говорится в сообщении.

Система наведения

Отмечается также, что в GEM-T использована полуактивная головка самонаведения, которая улавливает отраженный от цели сигнал радиолокационной станции Patriot. Но она не летит на нее, а передает полученные данные на зенитно-ракетный комплекс, которые сравниваются с тем, что видит РЛС. Далее формируются команды управления и направляются на ракету.

Такая система наведения получила название Track Via Missile.

"И она не может сравниться по точности наведения с возможностями MSE, имеющей собственную активную радиолокационную головку самонаведения", - отмечают аналитики.

Маневренность

Кроме того, GEM-T не обладает маневренностью MSE. Так, в новой ракете - пояс микродвигателей поперечного управления, обеспечивающих возможность маневрирования с перегрузкой в десятки g.

В то же время именно такие маневры, наряду с высокой точностью слежения за целью, позволяют перехватывать баллистические ракеты, способные маневрировать во время атаки. Например, такие, как 9М723 ОТРК "Искандер-М".

Дальность поражения

В Defence Express также отмечают, что дальность поражения баллистических целей ракетами GEM-T и MSE существенно различается. Согласно различным оценкам, в три раза: до 20 километров и до 60 км соответственно.

"Большая дальность поражения, точность и маневренность позволяют MSE быть более эффективной в перехвате баллистических ракет и врезаться в них на встречных скоростях в несколько км/с", - говорится в сообщении.

GEM-T и MSE

В то же время в Raytheon отмечают, что GEM-T может перехватывать тактические баллистические ракеты. Но сама разработка Patriot PAC-3 с интеграцией новых противоракетных ракет "достаточно красноречиво говорит об эффективности той или иной ракеты".

"Если бы GEM-T можно было "научить" перехватывать баллистические ракеты так же эффективно, как и MSE, то в Raytheon это давно бы сделали", - отмечают аналитики.

Финансирование от Германии

Ранее стало известно, что Германия профинансирует изготовление ракет для систем Patriot, которыми воюет Украина. В частности, американская компания Raytheon и Украина подписали контракт на поставку ракет-перехватчиков Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов.

Ключевым элементом поддержки этого соглашения, который должен обеспечить устойчивость цепочки поставок и способствовать пополнению запасов перехватчиков в Украине, станет новый производственный объект, который будет построен в Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: